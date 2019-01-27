﻿ Успейте посетить! Телебашню на Закюсале закроют на пять лет, Mixnews.lv

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Весной начнут ремонтировать телебашню на Закюсале, публичная часть сооружения может быть закрыта примерно пять лет, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

В прошлом году башню посетили около 30 тысяч человек, примерно треть из них – школьники, остальные – взрослые. Наибольший наплыв посетителей приходится на лето и осень, а также заметно увеличивается во время государственных праздников в ноябре, когда башня открыта и ночью.

Последний раз в этом году телебашню откроют для посетителей 4 мая, когда с утра на ее мачте поднимут государственный флаг.

Реконструкция осложняется тем фактом, что на время работ телевизионная вышка продолжит выполнять свои практические функции — остановить ее работу нельзя ни на минуту. Поэтому обновление телебашни станет настоящим вызовом для проектировщиков.

После реконструкции проектировщики обещают в шесть раз больше места для открытого посещения. На 320 метрах от земли будет сконструирована площадка со стеклянным полом, для любителей острых ощущений. Чуть ниже, на 134 метре, обзорная площадка. На стометровке — для экстремалов с более низким болевым порогом — стеклянные кубы, выступающие из основного ствола и позволяющие повисеть в воздухе.

Рижская телебашня на Закюсале является самой высокой телебашней в Евросоюзе. После реконструкции и благоустройства прилегающей территории планируется принимать до 200 тысяч посетителей в год.

Фото: flickr.com/amritadhuni, Ilze Ose