﻿ Начат сбор подписей за возвращение в школы дневников (+ОПРОС), Mixnews.lv

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возвращение использования дневников в процессе школьного обучения.

Представитель авторов инициативы Дмитрий Куршпетов предлагает вернуть использование дневников во все школы в течение всего учебного процесса, а не только до второго класса.

Возвращение дневников в школы позволило бы уменьшить зависимость детей от интернета, считает он.

Инициатива была опубликована два дня назад и пока собрала 24 подписи.

Фото: pixabay.com