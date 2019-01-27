﻿ Начат сбор подписей за возвращение в школы дневников (+ОПРОС), Mixnews.lv

Начат сбор подписей за возвращение в школы дневников (+ОПРОС) (4)
Общество | 27 января 2019 года, 10:04
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возвращение использования дневников в процессе школьного обучения.
Представитель авторов инициативы Дмитрий Куршпетов предлагает вернуть использование дневников во все школы в течение всего учебного процесса, а не только до второго класса.
Возвращение дневников в школы позволило бы уменьшить зависимость детей от интернета, считает он.
Инициатива была опубликована два дня назад и пока собрала 24 подписи.
Фото: pixabay.com
ак не делали домашку старшекласники, так и не будут - родители то не проверяю. А у первоклашек учителя по пол урока будут тратить на заполнение этих дневников (сами-то дети в первом классе не умеют)
Кроме того - в некоторых школах он и так есть (всё зависит от администрации школы)
А электронные есть везде - только кто в них смотрит? Всем жа на детей пофигу: "я тебе новый гаджет купил? Вот и играй1 с ним - не мешвй родителям отдыхать!"
Короче - эти подписи свидетельствуют лишь о том, насколько реально(!) "родители"
сейчас знают то, что с их детьим.
Нет что бы письменные(!) домашние задания отменить у иладших классов.
"Здесь должна быть цитата Лаврова"