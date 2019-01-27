﻿ Начат сбор подписей за возвращение в школы дневников (+ОПРОС), Mixnews.lv

Начат сбор подписей за возвращение в школы дневников (+ОПРОС) (4)

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Общество | 27 января 2019 года, 10:04

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возвращение использования дневников в процессе школьного обучения.

Представитель авторов инициативы Дмитрий Куршпетов предлагает вернуть использование дневников во все школы в течение всего учебного процесса, а не только до второго класса.

Возвращение дневников в школы позволило бы уменьшить зависимость детей от интернета, считает он.

Инициатива была опубликована два дня назад и пока собрала 24 подписи.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
электронный дневник25 минут назад
достаточно удобная вещь,и им пользуется большинство родителей.поэтому не надо делать холостые пасы - *никто не заглядывает*,ответственные родители заглядывают (не судите по себе). С простым дневником можно делать разные манипуляции .а в электронном дневнике информацию не сотрешь.
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Гы!1 час назад
И что от этого изменится? К
ак не делали домашку старшекласники, так и не будут - родители то не проверяю. А у первоклашек учителя по пол урока будут тратить на заполнение этих дневников (сами-то дети в первом классе не умеют)
Кроме того - в некоторых школах он и так есть (всё зависит от администрации школы)
А электронные есть везде - только кто в них смотрит? Всем жа на детей пофигу: "я тебе новый гаджет купил? Вот и играй1 с ним - не мешвй родителям отдыхать!"
Короче - эти подписи свидетельствуют лишь о том, насколько реально(!) "родители"
сейчас знают то, что с их детьим.
Нет что бы письменные(!) домашние задания отменить у иладших классов.
"Здесь должна быть цитата Лаврова"
5
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Что 15 минут назад
Других проблем нет,кроме .как дневник вводить ? С остальным в школах всё впорядке..в 21 век,
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