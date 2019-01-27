﻿ Оттепель и дожди: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе, Mixnews.lv

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На следующей неделе в Латвию поступят более теплые и влажные воздушные массы, ожидаются частые осадки - не только снег и метель, но и оттепель и дождь, прогнозирует Global Forecast System.

На дорогах возможен сильный гололед.

В понедельник, 28 января, ожидается холодный ветер, возможен небольшой до умеренного снегопад. Во вторник, 29 января, осадки тоже будут преимущественно в виде снега, в последующие дни чаще - в виде дождя, возможны также оттепель и ледяной дождь, временами образуется туман.

Температура воздуха на следующей неделе в основном будет колебаться около нуля градусов, не превысит +5 градусов, а временами при прояснениях опустится ниже -5..-10 градусов.

Ветер будет преимущественно южный и восточный.

Долгосрочные прогнозы по-прежнему показывают повышенный риск того, что на исходе зимы - в начале весны в Европу из Арктики придут сильные холода.

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