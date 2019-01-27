﻿ TV3: права проживающих в Британии латвийцев не изменятся после Brexit, Mixnews.lv

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В этом году 29 марта Соединенное Королевство планирует покинуть Евросоюз. До сих пор неясно, как именно будет происходить этот процесс, однако ряд стран, в том числе и Латвия, добились двустороннего соглашения с британцами о том, что статус граждан их стран не изменится и после Brexit. Граждане Британии, проживающие на территории ЕС, также смогут пользоваться своими нынешними правами и после выхода из ЕС. Об этом сообщает TV3.

Как отмечает телеканал, Сейм планирует договориться с Британией, чтобы права граждан Латвии в Соединенном Королевстве сохранились и в том случае, если Brexit состоится без соглашения. Комиссия Сейма по иностранным делам поддержала проект декларации о правах британских граждан в Латвии.

Планируется утвердить, что у британцев, законно пребывающих в Латвии, будут сохранены социальные гарантии, возможности работы и обучения и другие права, если Великобритания оставит ЕС без сделки.

Как отмечает TV3, Латвия ожидает похожего решения и с британской стороны.

"Я понимаю, что Литва тоже пойдет по этому пути. Чехия, Франция, Швеция. Все понимают - никто не знает о том, что будет после 29 марта. Вместе с тем, гражданские права и чувство безопасности являются самым важным, что может быть у любого государства, в том числе и у Британии", - заявил глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

Сообщается, что в Латвии проживают около 1000 граждан Великобритании, в свою очередь число проживающих в Соединенном Королевстве латвийских подданных неизвестно. Как указывает TV3, их может быть около 100 000.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подтвердил, что политическое соглашение с британцами достигнуто.

"Если Британия выйдет из ЕС без сделки, у всех латвийских граждан, которые живут и работают в Великобритании и зарегистрировались до 29 марта этого года, права и статус останутся неизменными и после Brexit", - пояснил Ринкевич.

Однако, как сообщает TV3, эти условия не будут относиться к тем гражданам Латвии, которые захотят переехать жить в Британию после Brexit. Между тем готовность сохранить нынешний статус для латвийских граждан и после выхода Британии из ЕС, подтвердили в посольстве Соединенного Королевства в Латвии.

Сам посол Великобритании в Латвии Кит Шеннон выразил удовлетворение одобренным комиссией Сейма по иностранным делам проектом декларации о правах граждан Великобритании в Латвии после Brexit.

Независимо от того, выйдет Великобритания из ЕС с договором о выходе или без него, в латвийские законы потребуется внести изменения, отметил посол.

"Я очень доволен заявлением комиссии по иностранных дела Сейма Латвии от 23 января, призывающим латвийское правительство подготовить и подать на рассмотрение в Сейме необходимые поправки к латвийским правовым актам", - указал Шеннон.

23 января комиссия Сейма по иностранным делам одобрила проект декларации о правах живущих в Латвии британских граждан после Brexit, гарантирующей им те же права, что и до сих пор.