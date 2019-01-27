﻿ Латвийцы не готовы отказаться от политических свобод ради экономики страны, Mixnews.lv

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Все меньше жителей Латвии были бы готовы отказаться от политических свобод в обмен на улучшение экономического положения, показал опрос, проведенный в декабре 2018 года агентством социологических исследований SKDS.

На вопрос, допустимо ли небольшое ограничение политических свобод ради улучшения экономического положения, 56% респондентов ответили отрицательно: 30% скорее, 26% - полностью с этим не согласны.

Это на 8 процентных пунктов больше, чем в 2016 году, и самый высокий показатель в истории подобных опросов.

Отказаться от политических свобод ради экономической выгоды были бы готовы 24% опрошенных - на 12 процентных пунктов меньше, чем в 2016 году. Это исторически самый низкий показатель. Самым высоким он был в 2003 и 2010 гг. - 45%.

Каждый пятый респондент не смог дать конкретный ответ на этот вопрос.