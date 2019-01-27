﻿ Латвийцы не готовы отказаться от политических свобод ради экономики страны, Mixnews.lv

Латвийцы не готовы отказаться от политических свобод ради экономики страны (34)
Все меньше жителей Латвии были бы готовы отказаться от политических свобод в обмен на улучшение экономического положения, показал опрос, проведенный в декабре 2018 года агентством социологических исследований SKDS.
На вопрос, допустимо ли небольшое ограничение политических свобод ради улучшения экономического положения, 56% респондентов ответили отрицательно: 30% скорее, 26% - полностью с этим не согласны.
Это на 8 процентных пунктов больше, чем в 2016 году, и самый высокий показатель в истории подобных опросов.
Отказаться от политических свобод ради экономической выгоды были бы готовы 24% опрошенных - на 12 процентных пунктов меньше, чем в 2016 году. Это исторически самый низкий показатель. Самым высоким он был в 2003 и 2010 гг. - 45%.
Каждый пятый респондент не смог дать конкретный ответ на этот вопрос.
Как можно отказаться от того, чего нет?