﻿ Начат сбор подписей против открытия завода по переработке опасных отходов, Mixnews.lv

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей против строительства в Лиепае предприятия по переработке опасных отходов. Представителем общественной инициативы, которую планируется подать в Лиепайскую городскую думу, указана общественная организация "Создай среду сам".

Организация предлагает отменить запланированное eVan Group строительство предприятия по переработке опасных отходов (использованных катализаторов, смесей руды и металлолома) в Лиепае.

Такого рода предприятия в странах Балтии еще нет, как и заводов, использующих в производственном процессе катализаторы, указывают авторы инициативы. Предприятие планируется построить на ул. Капседес, 3A, ул. Капседес, 9/15, всего в 1100 метрах от Лиепайской больницы и в 800 метрах от жилых домов, вблизи от природного заказника Tosmare.

Авторы инициативы задаются вопросом - надо ли строить в Лиепае предприятие по переработке опасных отходов, на котором будут заняты не больше 10-20 работников, и опасаются, что его деятельность будет способствовать токсичным выбросам, загрязнению воздуха и возникновению в процессе производства ядовитых, опасных для здоровья человека веществ.

Фото: pexels.com