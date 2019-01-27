﻿ Полицейский сел за руль в пьяном виде и вызвал аварию, Mixnews.lv

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Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит прокуратуру начать уголовное преследование должностного лица Главного управления полиции порядка, в пьяном виде вызвавшего ДТП, сообщили в БВБ.

Как установило БВБ, полицейский управлял транспортным средством без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял контроль над управлением, транспортное средство перевернулось, и его пассажир получил телесные повреждения средней тяжести.

За это правонарушение предусмотрены лишение свободы на срок до одного года, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

Кроме того, еще по одному делу БВБ просит прокуратуру предъявить обвинение в превышении служебных полномочий должностному лицу Рижского регионального управления Госполиции.

Это должностное лицо, прибыв по вызову и проводя административное задержание одного лица, применило в отношении него насилие, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Фото: Valsts policija