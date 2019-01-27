﻿ Полицейский сел за руль в пьяном виде и вызвал аварию, Mixnews.lv

Полицейский сел за руль в пьяном виде и вызвал аварию (4)

фото

Общество | 27 января 2019 года, 14:49

Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит прокуратуру начать уголовное преследование должностного лица Главного управления полиции порядка, в пьяном виде вызвавшего ДТП, сообщили в БВБ.

Как установило БВБ, полицейский управлял транспортным средством без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял контроль над управлением, транспортное средство перевернулось, и его пассажир получил телесные повреждения средней тяжести.

За это правонарушение предусмотрены лишение свободы на срок до одного года, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

Кроме того, еще по одному делу БВБ просит прокуратуру предъявить обвинение в превышении служебных полномочий должностному лицу Рижского регионального управления Госполиции.

Это должностное лицо, прибыв по вызову и проводя административное задержание одного лица, применило в отношении него насилие, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Фото: Valsts policija

Комментарии 4
Алекс1 час назад
Сел за руль и вызвал аварию.)))
Авария,как отзывчивая женщина,не преминула приехать...
Может репетитора по русскому нанять?
Ответить
Latviešu Patriots1 час назад
Galvenais, abi vainīgie tiks sodīti!
Ответить
кот7 минут назад
А Авария оказалась дочерью мента!?
Ответить