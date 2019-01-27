﻿ Синоптики предупреждают о снегопаде и метели, Mixnews.lv

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В понедельник, 28 января, в Латвии ожидаются холодный ветер, метель, временами снегопад, прогнозируют синоптики.

В западной части страны ночью и в первой половине дня выпадет 3-6 см снега, на востоке Латвии осадков будет мало, они начнутся в течение дня. Юго-восточный ветер усилится до 10-15 м/сек., на Курземском побережье Рижского морского залива в порывах - до 18 м/сек.

Минимальная температура воздуха ночью - от -5 до -10 градусов, на востоке Латвии - до -15 градусов, максимальная температура днем - от 0 до -3 градусов в Курземе до -6..-8 градусов на востоке Латвии.

В Риге в понедельник ожидается небольшой снегопад и метель, скорость юго-восточного ветра - до 15 м/сек., температура воздуха - от -8 градусов ночью до -5 градусов днем.

Фото: flickr.com/142171772@N06/