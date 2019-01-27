﻿ Фильм о Bezvests.lv покажут на кинофестивале в Лос-Анджелесе, Mixnews.lv

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Документальный фильм о добровольческой поисковой организации Bezvests.lv "Поисковики", который вышел в конце 2017 года, участвует в международном кинофестивале Legendary Short Film Festival в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Bezvests.lv .

Отмечается, что после того, как фильм был представлен на латвийском фестивале "Большой Кристап" в рамках программы внеконкурсных фильмов "Код Латвии", его авторы - студия Kultfilma - отправляли кинокартину на более, чем 100 всемирных фестивалей. В целом фильм был показан на 13 фестивалях.

Однако именно на фестивале в Лос-Анджелесе у фильма про добровольцев-поисковиков из Латвии есть все шансы получить приз еще до показа, поскольку предусмотрен специальный приз для кинокартины, которую поддержат наибольшее число болельщиков. Сколько голосов набрал каждый фильм, выяснится по итогам голосования в ходе опроса, который проводится в соцсети Facebook.

Организация отмечает, что каждый пользователь может просто кликнуть на название фильма о Bezvests.lv, таким образом отдав свой голос за документальный фильм о добровольцах-поисковиках, чтобы как можно больше людей в мире узнали о том, как ищут пропавших людей в Латвии. И о том, как живут простые добровольцы, чем занимаются в обычной жизни, кроме поисков людей.

Фильм неоднократно показывался по телеканалу LTV1. Если фильм еще не успели посмотреть, можно сделать на сайте LSM.

Как отмечает Bezvests.lv, фильм о добровольцах-поисковиках уже посмотрели жители Эквадора, Индии, Румынии, России, США, Аргентины, Англии, Испании, Франции и Израиля.

Фото: Bezvests.lv