﻿ Бардак в системе! Латвийцы назвали причину проблем в здравоохранении, Mixnews.lv

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Все больше людей считают, что проблемы в системе здравоохранения связаны с беспорядком в самой системе, свидетельствуют результаты опроса SKDS.

В ноябре прошлого года, во время проведения опроса, жителей попросили указать, что, по их мнению, является причиной проблем в системе здравоохранения - недостаточное финансирование или неупорядоченная система.

65% респондентов считают, что во всех проблемах нужно винить беспорядок в системе здравоохранения. Удельный вес опрошенных, которые придерживаются такого мнения, с 2016 года вырос на два процентных пункта, в 2018 году достигнув одного из самых высоких результатов в истории. Показатели выше были зафиксированы в 2004 и 2009 году, когда такое мнение выразили 66% респондентов.

То, что в проблемах с системой здравоохранения стоит винить недостаточное финансирование считают 27% опрошенных - это на четыре процентных пункта меньше, чем в 2016 году.

Еще 8% жителей не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Фото: pexels.com