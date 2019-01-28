﻿ Бардак в системе! Латвийцы назвали причину проблем в здравоохранении, Mixnews.lv

Бардак в системе! Латвийцы назвали причину проблем в здравоохранении (5)

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Общество | 28 января 2019 года, 08:47

Все больше людей считают, что проблемы в системе здравоохранения связаны с беспорядком в самой системе, свидетельствуют результаты опроса SKDS.

В ноябре прошлого года, во время проведения опроса, жителей попросили указать, что, по их мнению, является причиной проблем в системе здравоохранения - недостаточное финансирование или неупорядоченная система.

65% респондентов считают, что во всех проблемах нужно винить беспорядок в системе здравоохранения. Удельный вес опрошенных, которые придерживаются такого мнения, с 2016 года вырос на два процентных пункта, в 2018 году достигнув одного из самых высоких результатов в истории. Показатели выше были зафиксированы в 2004 и 2009 году, когда такое мнение выразили 66% респондентов.

То, что в проблемах с системой здравоохранения стоит винить недостаточное финансирование считают 27% опрошенных - это на четыре процентных пункта меньше, чем в 2016 году.

Еще 8% жителей не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Фото: pexels.com

Комментарии 5
Однако...2 часа назад
Чем больше лечат монитором , тем меньше знания врача... Приходишь к врачу , а он чуть что - носо в монитор , а в бестолковке уже ничего не держится ? По такой методике можно и самому дома ,,лечится,, бесплатно... Кстати , сбой или пропала подача электричества - и вот он апокалепсис - жизнь остановилась во всём... и все беспомощны.
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vsop1 час назад
Да, херово вам по жизни, если сейчас хорошо. Хотя, педерастов в Союзе лечили и вылечивали! Но, похоже, тебе не помогло.
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Какой бардак?50 минут назад
Всё прекрасно налажено: пришёл к врачу, потом в очередь на анализы, очередь к врачу, к другому врачу, анализы, врач, симпозиумы, анализы...кладбище.
Врачи при деньгах, пациент на кладбище - следующий!
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