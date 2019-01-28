﻿ Ректор ЛУ: зарубежным педагогам надо платить хотя бы 4000 евро, Mixnews.lv

Общество |

Для привлечения зарубежных специалистов на работу в латвийские университеты, государство должно обеспечить для иностранных педагогов зарплату в размере по крайней мере 4000 евро "на бумаге". Такое мнение в интервью Латвийскому телевидению выразил ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс.

По словам Муйжниекса, за такую сумму можно было бы привлечь иностранного специалиста, который еще только начинает создавать свою карьеру. В свою очередь, привлечение уже известного ученого к работе в латвийских вузах стоит гораздо больше. Уровень зарплат местных профессоров в ЛУ при достаточной нагрузке составляет около 2700-2800 евро.

Отмечается, что, согласно декларации Муйжниекса о доходах за 2017 год, в ЛУ он заработал 86 554 евро, то есть в среднем - около 7200 евро в месяц.

Муйжниекс отметил, что законы не ставят особенных преград для принятия на работы в вузы иностранных специалистов.

По мнению ректора, именно привлечение иностранных специалистов и улучшение взаимодействия некоторых университетских структур являются средствами для достижения высоких позиций в международных рейтингах вузов.

Однако главный и самый стандартный способ достичь улучшений - выделять больше денег университетам, считает Муйжниекс.

Напомним, в 2018 году парламент Латвии решил, что иностранным преподавателям, претендующим на выборные должности в латвийских высших учебных заведениях, придется с самого начала демонстрировать знание латышского языка на самом высшем уровне. Отсрочку в два года на знание госязыка получили только профессора с мировым именем.