﻿ "Как мне себя чувствовать?": латыш возмущен дискриминацией на курсах, Mixnews.lv

"Как мне себя чувствовать?": латыш возмущен дискриминацией на курсах (20)

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Общество | 28 января 2019 года, 11:14

Некий мужчина решил записаться на курсы мореходства в центр Lapa, который находится в Риге. Латвиец был сильно удивлен тем, что обучение будет проходить на русском, а не на латышском языке. О своем опыте мужчина рассказал на портале sudzibas.lv, пишет NRA.

"Я поступил в это учебное заведение на курсы мореходства. В группе все люди были русскоязычными, а я был единственным латышом. Преподаватель договорился без моего присутствия договорился с группой, что курсы будут идти на русском языке. Как мне, как гражданину, нужно себя чувствовать в этой стране, если я даже не могу курсы пройти на латышском языке?", - написал мужчина.

Между тем пользователи в комментариях указали на то, что автору публикации лучше стоило бы изучать языки, например, русский и английский.

"Наверное, остается пожалеть человека, что у него не хватило понимания еще раньше начать изучение языков. Во время работы на корабле латышский язык скорее всего будет последним, который вам понадобится", - отметил один из пользователей.

Комментарии 20
Евлампий 1 час назад
Латышский - очень - очень необходимый язык, если вы живёте на хуторе!!! А кому он нужен на кораблях РЕАЛЬНО??? ДА НИКОМУ!!! А вот в Попе и в Гробини латышский - очень нужен!!!
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661 час назад
Он уже имеют профессию-латыш,зачем еще учиться. Придет на корабль и будет писать на всех доносы в центр языкового гестапо,что на корабле ,который будет плавать не под латвийским флагом где-нибудь в водах Тихого океана команда не использует латыССкий язык.
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А чему удивляться?1 час назад
Латышский используется только в Латвии и то в деревнях
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