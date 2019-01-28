﻿ "Как мне себя чувствовать?": латыш возмущен дискриминацией на курсах, Mixnews.lv

Общество |

Некий мужчина решил записаться на курсы мореходства в центр Lapa, который находится в Риге. Латвиец был сильно удивлен тем, что обучение будет проходить на русском, а не на латышском языке. О своем опыте мужчина рассказал на портале sudzibas.lv, пишет NRA.

"Я поступил в это учебное заведение на курсы мореходства. В группе все люди были русскоязычными, а я был единственным латышом. Преподаватель договорился без моего присутствия договорился с группой, что курсы будут идти на русском языке. Как мне, как гражданину, нужно себя чувствовать в этой стране, если я даже не могу курсы пройти на латышском языке?", - написал мужчина.

Между тем пользователи в комментариях указали на то, что автору публикации лучше стоило бы изучать языки, например, русский и английский.

"Наверное, остается пожалеть человека, что у него не хватило понимания еще раньше начать изучение языков. Во время работы на корабле латышский язык скорее всего будет последним, который вам понадобится", - отметил один из пользователей.