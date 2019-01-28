﻿ Год на рынке: портал объявлений mm.lv завоевывает доверие латвийцев, Mixnews.lv

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Латвийцы активно пользуются порталом объявлений mm.lv, созданным в декабре 2017 года, где они по-прежнему могут подать объявление абсолютно бесплатно. Об этом радио Baltkom рассказал создатель портала Игорь Блузманис.

Он сообщил, что за время работы портала руководство уже успело получить положительные отзывы. В частности, многие пользователи высказывают надежду, что mm.lv станет лидером на рынке объявлений в Латвии.

"После выхода статьи о начале работы нового портала в 2017 году, мы получили множество писем с пожеланиями добиться успехов и лидерства на рынке объявлений в Латвии. Нам было очень приятно получить такой заряд позитива от людей", - рассказал Блузманис.

Также глава mm.lv рассказал, что зачастую вещи, продаваемые при помощи объявлений в интернете, имеют небольшую стоимость. Теперь же у людей есть возможность продать их, не тратя лишние деньги за размещение объявления.

"Хотелось бы дать возможность людям продать свои ненужные вещи, не оплачивая объявления, так как часто продаваемые вещи не имеют высокой цены. И намного приятнее продать или отдать их другим людям, чем выкидывать", - указал Блузманис.

Также, по его словам, людям, размещающим объявления на mm.lv, удается достичь поставленных целей – к примеру, найти работу или осуществить куплю/продажу недвижимости, а также приобрести автомобиль.

"Учитывая ежемесячный рост количества подаваемых и удаляемых объявлений, можно сделать вывод, что сделки осуществляются", - указал Блузманис.

Говоря о планах на будущее, глава mm.lv отметил, что портал планирует добиться лидирующих позиций в рейтинге Google, что увеличит количество посещаемости и будет способствовать дальнейшему развитию. Команда высококвалифицированных специалистов ежедневно работает над тем, чтобы пользоваться порталом было легко и удобно.

"Мы стараемся соответствовать современным трендам, а также регулярно совершенствуем удобство пользования порталом, в частности, добавляем всевозможные механизмы, которые улучшают его работу", - отметил Блузманис.

Добавим, размещать объявления на портале mm.lv можно и через мобильный телефон, причем название портала в мобильной версии остается прежним – mm.lv – без привычной, дополнительной "m." перед основным названием. Стоит подчеркнуть, что пользоваться мобильной версией портала для пользователей так же удобно, как и заходить с компьютера.

Руководство mm.lv открыто для общения со своими клиентами и с радостью выслушает все предложения по улучшению сайта и объяснит то, что непонятно в его использовании.

Портал mm.lv принадлежит предприятию SIA MEK, владельцем которого является Игорь Блузманис. SIA MEK основано в 2006 году и занимается ремонтом средств связи – в частности, предприятию принадлежит мастерская по ремонту мобильных телефонов – MobileMonsters, откуда и появилось название портала mm.lv.

Фото: pixabay.com