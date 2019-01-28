﻿ "Умершие пациенты" остались должны Восточной больнице 1,27 млн евро, Mixnews.lv

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13% должников Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) умерли, оставшись должны лечебному учреждению 1,27 млн евро, рассказала представитель больницы Ингуна Потетинова.

В прошлом году пациенты за услуги больницы остались должны 418 660 евро, что примерно на 7000 евро меньше, чем в позапрошлом году. Долг пациентов, накопившийся с 2007 года, составляет 4,76 млн евро.

Председатель правления РВКУБ Имант Паэглитис признал, что накопленный долг пациентов является бременем для больницы, но у государства по-прежнему нет механизмов для его компенсации. Паэглитис намерен привлечь внимание нового министра здравоохранения к этой проблеме.

В прошлом году свои финансовые обязательства перед больницей не выполнили 10 803 человека, а общее количество должников составляет 64 859 человек, в том числе 8212 или 13% умерли. Больше всего клиенты должны за услуги клиники неотложной помощи - 5714 человек. Средняя сумма неоплаченного счета составляет 2,76 евро.

Как рассаказал главврач стационара "Гайльэзерс" Эрик Калниньш, к нему нередко приходят недовольные пациенты, готовые писать жалобы, так как не понимают, почему они должны платить, если в больницу были доставлены на "скорой".

Как пояснил врач, люди и в этом случае должны платить за услуги больницы, если не принадлежат к группе льготников (беременные, инвалиды первой группы, репрессированные, нуждающиеся и др).

По словам Потетиновой, больница с пониманием относится к людям, которые не могут сразу заплатить за услуги, и идет им навстречу, предлагая растянуть сумму, скажем, на год. У больницы заключен договор с компанией по взысканию долгов Intrum. В процессе взыскания удается вернуть деньги примерно в 23% случаев.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download