﻿ Более 3000 клиентов Sadales tīkls остались без света, Mixnews.lv

Общество |

В понедельник, 28 января, в 11.08 произошел сбой в работе электросети, из-за чего около 3 200 домохозяйств остались без света. Электричества нет у жителей окрестностей Пурвциемса и Дарзциемса, в Риге.

Без света остались жители улиц Илукстес, Ницгалес, Аугуста Деглава и Румбулас.

Оперативная бригада Sadales tīkls немедленно начала работу над устранение проблемы. Причина сбоя в электросети пока выясняется.

Фото: pixabay.com