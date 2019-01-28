﻿ Более 3000 клиентов Sadales tīkls остались без света, Mixnews.lv

Более 3000 клиентов Sadales tīkls остались без света (2)

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Общество | 28 января 2019 года, 12:39

В понедельник, 28 января, в 11.08 произошел сбой в работе электросети, из-за чего около 3 200 домохозяйств остались без света. Электричества нет у жителей окрестностей Пурвциемса и Дарзциемса, в Риге.

Без света остались жители улиц Илукстес, Ницгалес, Аугуста Деглава и Румбулас.

Оперативная бригада Sadales tīkls немедленно начала работу над устранение проблемы. Причина сбоя в электросети пока выясняется.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
nevawno2 часа назад
Такие деньги гребут и не работают нормально.портят мою технику,кто ответит?Интернет портится,машинка портится,дом без отопления.Алле я вас спрашиваю ELEKTRUM?
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oiu1 час назад
Глас вопиющего в пустыне.
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