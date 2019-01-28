﻿ Инфлюэнсер и zibmaksājums: названо латышское слово года, Mixnews.lv

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В Рижском Латышском обществе (РЛО) рассказали, какие слова в 2018 году удостоились звания "Слово года" и "Самое нелепое слово года". Кроме того, в обществе также назвали крылатое выражение года и самый бессмысленный набор слов. Об этом сообщает LNT.

В номинации "Самое нелепое слово года" победил англицизм influenceris - инфлюэнсер. Между тем звание "Слово года досталось" слову zibmaksājums, что в переводе на русский язык означает "быстрый платеж".

Крылатым выражением года жюри признало фразу "Вылезь из телефона" (Izkāp no telefona).

В свою очередь самым запутанным выражением года, по версии РЛО признана фраза "Формирование правительства увенчается без успехов" (Valdības veidošanās vainagojās bez panākumiem), в свою очередь жюри считают, что этой чести удостоилось следующее выражение:"Сделаем все, чтобы создать страну, в которой люди хотели бы рождаться" (Darīsim visu, lai radītu valsti, kurā cilvēki gribētu piedzimt).

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