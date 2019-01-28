﻿ Снегопад, дождь и гололедица: синоптики рассказали о погоде, Mixnews.lv

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В понедельник вечером и в ночь на вторник во многих местах в Латвии ожидаются небольшой снегопад, моросящий дождь и гололедица, ночью в западных и центральных районах страны снегопад усилится, прогнозируют синоптики.

Как пишет Diena, во вторник в Латвии выпадет 2-7 см снега. Будет облачно, возможна также дымка, местами образуется туман.

Южный, юго-восточный ветер будет слабым до умеренного. Температура воздуха к вечеру повысится до +2..-3 градусов.

В Риге во вторник временами возможны осадки, выпадет несколько сантиметров снега. С умеренным юго-восточным ветром постепенно поступят более теплые воздушные массы и во вторник вечером столбик термометра поднимется до нулевой отметки.