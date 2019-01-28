﻿ Немецкий публицист расскажет рижанам о пути России и иллюзиях Запада, Mixnews.lv

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В Риге пройдет встреча с публицистом и философом из Германии Томасом Фасбендером.

Встреча состоится в cреду, 30 января, в 18 часов в конференц-зале отеля Avalon (ул.13 января, 19). Язык мероприятия - русский. Вход свободный, c обязательной резервацией мест по электоронной почте kulturaslinija@gmail.com.

Томас Фасбендер - предприниматель, публицист, философ, автор книги «Свобода вместо демократии. Путь России и иллюзии Запада». Прекрасно говорит по-русски. Он пристально изучает процессы, происходящие в Европе. В Германии Томас Фасбендер считается авторитетным экспертом по России - он двадцать три года жил и работал в этой стране. Он признается, что любит Россию. И считает, что 90-е были в России необыкновенно интересными - тогда все менялось, все приходило в движение. Сейчас, на его взгляд, Россия нашла свой путь. И это ее право, нравится это кому-либо или нет.

Сегодня журналисту и исследователю становится очень интересно работать на Западе. Потому что именно там возникают постоянные вызовы. «Христианская вера, на которой базировался Запад, подтачивается. Сейчас в мире возникает что-то новое, пока не получившее своего определения, - говорит исследователь. - В самой Европе нет уже единого общественного порядка. В Венгрии и Польше на многие вещи смотрят совершенно иначе, чем в коллективном Брюсселе. В странах-новичках раздаются голоса, что западная элита подменяет понятия демократии и свободы».

Все это требует наблюдений и осмысления. Отдельный предмет интереса Томаса Фасбендера – изменение европейских ценностей.

«Многие века считались незыблемыми ценностями семья, церковь, отечество. У немцев еще трудолюбие и дисциплина, - говорит исследователь. - Однако за последние 30 лет, которые были самыми благополучными для Европы, начался пересмотр этих традиционных ценностей. Акцент делается на правах индивидуума. Он не обязан делать то, чего от него ожидают родители, друзья, общество. К этому добавляется право на сексуальное, расовое разнообразие. Еще одна новая европейская ценность - толерантность. Она предполагает, что все позволено. Пусть все вокруг делают то, что хотят. К толерантности прилагается политкорректность: ты не должен говорить одно, другое…

Причем, список табу все расширяется. Допустим, ты считаешь необходимым сохранять традиционную семью, не одобряешь однополые браки. Или не поддерживаешь либеральную политику по отношению к мигрантам. Однако ты не свободен высказывать свои мысли, а это уже тоталитарный диктат. Как следствие, нарастает противостояние между политическим классом и обществом.»

«Уже много лет каждому, кто впервые едет в Россию, я даю совет, в котором есть не только доля иронии, но и доля правды. Перед поездкой, а лучше за месяц до нее, не читать в Германии никаких статей о России, – это будет очищением мозга», - пишет Томас Фасбендер в своей книге.

На встречах с читателями чаще всего Томасу Фасбендеру задают вопрос "Является ли Россия Европой?». Он считает, что "ответ зависит от того, что мы понимаем под словом "Европа". Континенту с европейскими ценностями в их сегодняшней форме Россия не соответствует. Она – не за многообразие в плане сексуальных отношений, не за безграничную толерантность, не за мультикультурализм и не за светское общество. Россия вопреки коммунистическому прошлому воплощает в себе консервативную, традиционную, сословную Европу, так называемый "христианский Запад". Какая из Европ через сто лет сохранится, увидят наши правнуки. Объявленное умершим может быть удивительно жизнеспособным».

А основными актуальными вызовами в ЕС на сегодня Томас Фасбендер считает Брексит, позицию Вишеградской группы, движение жёлтых жилетов, правый поворот в политике и пр. Обо всем этом можно будет подискутировать на встрече.

Встреча состоится в cреду, 30 января, в 18 часов в конференц-зале отеля Avalon (ул.13 января, 19). Вход свободный, c обязательной резервацией мест по электоронной почте kulturaslinija@gmail.com.

Представление книги немецкого публициста пройдёт в рамках проекта "Культурная линия".