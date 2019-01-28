﻿ Блогер попробовал выжить в Латвии, общаясь только на русском, Mixnews.lv

Общество |

Латвийский блогер Эджус Каукис решил проверить, можно ли в Латвии выжить, если говорить только на русском языке. На видеоролике, который Эджус опубликовал на своем канале в Youtube, он весь день общается со всеми, в том числе друзьями, исключительно по-русски.

Эджус посетил магазин, хоккейный матч, а также снял деньги в банкомате, используя меню на русском языке.

В итоге он заключил, что эксперимент не совсем удался так, как ему хотелось из-за недостаточного владения языком. При этом те, кто говорит по-русски и живет в Латвии, по крайней мере в столице, не испытывают особых трудностей в общении.

В комментариях к видео подписчики Эджуса хвалят его за идею и предлагают попробовать проделать такой же эксперимент с английским или латгальским.

"Ты говоришь по-русски, как Вейонис по-английски", - отметил один из комментаторов.

В ноябре 2016 года Эджус продемонстрировал латвийским политикам в лице депутата Сейма от "Единства" Солвиты Аболтини, что происходит с деньгами жителей Латвии, когда парламентарии повышают налоги.

На видео Эджус встречает у стен Сейма Аболтиню и просит ее подержать в руке четыре купюры по 20 евро. Затем фокусник бьет по руке политика кошельком – и в руках у Аболтини оказываются купюры по пять евро.