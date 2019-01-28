﻿ На дорогах Латвии появятся муляжи фоторадаров, Mixnews.lv

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С 2020 по 2022 год на дорогах Латвии планируется установить 50 муляжей фоторадаров, а также дополнительные стационарные радары, которые по мере необходимости будут заменять друг друга. Об этом говорится в докладе, который представило правительству Министерство внутренних дел (МВД).

МВД предлагает поддержать установку 50 дополнительных фоторадаров и 50 муляжей и обеспечение их деятельности с 2020 по 2022 год. Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) со своей стороны предлагает периодически, на основании показателей в конкретном месте, заменять фоторадар муляжом или наоборот.

МВД предлагает финансировать этот проект из дивидендов, которые CSDD платит государству, но согласно отдельному решению Кабинета министров в основной бюджет они не перечисляются.

Контроль за соблюдением сигналов светофоров планируется ввести в конце 2019 года. Прогнозируется, что за день работы устройства будут выявляться по два случая несоблюдения сигналов светофоров. МВД также предлагает несколько мест, где стационарные фоторадары будут подключены к устройству, контролирующему светофоры, - на Бривибас гатве в Берги и на Рижской окружной дороге в Пиньки.

Начиная с 2015 года CSDD в четыре этапа приобрела и установила 100 стационарных фоторадаров, параллельно использовались и мобильные фоторадары - в целом в распоряжении Госполиции имеется 12 таких радаров.

Фото из Twitter