﻿ Свой среди чужих: в Кулдиге замечена редчайшая птица, Mixnews.lv

Общество |

В соцсети Facebook опубликовали серию фотографий, на которых в одном из водоемов Кулдиги запечатлена редкая для Латвии утка-мандаринка, пишет Nra.lv.

"Местный житель Кулдиги или утка-мандаринка. Птичка, которая в нашей местности практически не встречается, но иногда их все же можно заметить. Мандаринка, Кулдига, самец, в стае среди 200-300 лесных уток. Насколько я понимаю, эта утка перезимовала в Кулдиге и прошлую зиму", - написал автор фото.

Комментаторы отметили, что этот вид птиц действительно очень редко встречается в Латвии, при этом некоторые заметили, что видели мандаринку в Вентспилсе.

Добавим, исконным природным ареалом утки-мандаринки является Восточная Азия: Сибирь, Монголия, Китай, Япония, Тайвань и другие страны.