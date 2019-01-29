﻿ Жизнь или сигарета? ГПСС призывает не курить в квартирах, Mixnews.lv

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Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает жителей внимательно обращаться с огнем и не курить в помещениях, неперетапливать печь и не оставлять воспламеняющиеся вещи около печи.

С таким призывом ГПСС обратилась к жителям после пожара в Кокнесской волости, когда, предположительно от курения в кровати погиб мужчина и выгорела его квартира.

VUGD aicina iedzīvotājus uzmanīgi apieties ar uguni un nesmēķēt telpās, nepārkurināt krāsnis un nenovietot degtspējīgus priekšmetus pie krāsns! https://t.co/ahtE82fApj — VUGD (@ugunsdzeseji) 28 января 2019 г.

В воскресенье утром в Кокнессе произошел трагический пожар, который мог возникнуть из-за курения в постели, допускает Госполиция. Пожар возник около 8 утра в одной из квартир двухэтажного дома, где горели вещи на площади 10 квадратных метров. Перед приездом пожарных из дома успели выбежать два человека, а один погиб.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download