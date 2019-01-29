﻿ Жизнь или сигарета? ГПСС призывает не курить в квартирах, Mixnews.lv

Жизнь или сигарета? ГПСС призывает не курить в квартирах (1)

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Общество | 29 января 2019 года, 11:43

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает жителей внимательно обращаться с огнем и не курить в помещениях, неперетапливать печь и не оставлять воспламеняющиеся вещи около печи.

С таким призывом ГПСС обратилась к жителям после пожара в Кокнесской волости, когда, предположительно от курения в кровати погиб мужчина и выгорела его квартира.

В воскресенье утром в Кокнессе произошел трагический пожар, который мог возникнуть из-за курения в постели, допускает Госполиция. Пожар возник около 8 утра в одной из квартир двухэтажного дома, где горели вещи на площади 10 квадратных метров. Перед приездом пожарных из дома успели выбежать два человека, а один погиб.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 1
...3 часа назад
курить, пить,попить печки, устанавливать газовое оборудование в домах и тд. или нет? надо все делать с умом
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