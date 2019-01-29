﻿ Опрос: Латвия названа одной из самых курящих стран Европы, Mixnews.lv

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Опрос: Латвия названа одной из самых курящих стран Европы (2)

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Общество | 29 января 2019 года, 12:32

Латвия является одной из самых курящих стран в Европе - около 24% жителей имеют эту вредную привычку, пишет Jauns.lv, ссылаясь на данные опроса SKDS.

В ходе проведенного опроса также выяснилось, что некурящих людей больше всего раздражает неприятный запах сигарет в помещении (79%), а самим курильщикам не нравится, что из-за сигарет их одежда пахнет табаком (35%).

69% некурящим не нравится запах сигарет в публичных местах, 54% неприятен после курения запах волос, рук и дыхания. На пахнущую одежду курильщиков внимание обращают 52% некурящих. В конце концов 39% некурящих признали, что им не нравится привычка курящих людей отхаркивать мокроту на улице.

Более половины жителей (51%), которые не пользуются табачными изделиями, признались в том, что стараются избегать зон для курения в общественных местах.

В свою очередь курильщикам в себе не нравится не только пахнущая одежда, но и запах изо рта (33%). Четверть курильщиков в качестве неприятного аспекта своей привычки отмечают нервозность, которая появляется в случае, если человек не смог покурить. 23% курящих недовольны тем, что от курения у них пахнут руки.

Кроме того результаты опроса показали, что чаще всего содержащие никотин продукты используют люди со средним или основным образованием (30%) и намного реже курильщиками становятся люди, окончившие вуз (20%). Отмечается, что среди мужчин курильщиков больше (30%), чем среди женщин (20%).

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
yes3 часа назад
лотыши сами себя уничтожают, уезжают, пьют,курят,рождаемости никакой. через лет 5 жителей будешь меньше ляма
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Байба2 часа назад
У нас уже давно навели порядок с курением в общественных местах, чему я очень рада. Пусть травят себя, лишь бы народу не мешали. Испания, Италия , Греция...курят везде и при детях. В открытых ресторанах нет курящих зон, приходится с детьми пересаживаться, если кто-то рядом решил закурить сигарету или еще хуже - сигару.

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