﻿ Опрос: Латвия названа одной из самых курящих стран Европы, Mixnews.lv

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Латвия является одной из самых курящих стран в Европе - около 24% жителей имеют эту вредную привычку, пишет Jauns.lv, ссылаясь на данные опроса SKDS.

В ходе проведенного опроса также выяснилось, что некурящих людей больше всего раздражает неприятный запах сигарет в помещении (79%), а самим курильщикам не нравится, что из-за сигарет их одежда пахнет табаком (35%).

69% некурящим не нравится запах сигарет в публичных местах, 54% неприятен после курения запах волос, рук и дыхания. На пахнущую одежду курильщиков внимание обращают 52% некурящих. В конце концов 39% некурящих признали, что им не нравится привычка курящих людей отхаркивать мокроту на улице.

Более половины жителей (51%), которые не пользуются табачными изделиями, признались в том, что стараются избегать зон для курения в общественных местах.

В свою очередь курильщикам в себе не нравится не только пахнущая одежда, но и запах изо рта (33%). Четверть курильщиков в качестве неприятного аспекта своей привычки отмечают нервозность, которая появляется в случае, если человек не смог покурить. 23% курящих недовольны тем, что от курения у них пахнут руки.

Кроме того результаты опроса показали, что чаще всего содержащие никотин продукты используют люди со средним или основным образованием (30%) и намного реже курильщиками становятся люди, окончившие вуз (20%). Отмечается, что среди мужчин курильщиков больше (30%), чем среди женщин (20%).

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