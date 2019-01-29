﻿ Не выполняет свои функции: из продажи изъят патриотичный отражатель, Mixnews.lv

Не выполняет свои функции: из продажи изъят патриотичный отражатель (1)
Общество | 29 января 2019 года, 12:02
Центр защиты прав потребителей информирует призывает покупателей вернуть "Отражатель с латышскими национальными символами", если он был приобретен в период с 11 октября 2018 года по 19 января 2019 года, поскольку у товара были констатированы некоторые несоответствия нормам.
Товар не соответствует стандарту LVS EN 13356:2002, то есть, отражатель не выполняет свои функции - не отражает свет.
Центр защиты прав потребителей призывает жителей вернуть товар туда, где он был куплен. Уплаченные за отражатель деньги покупатели получат обратно, напоминает центр.
Фото: nra.lv
Да, в Латвии пожалуй весь патриотизм - бракованный!!!
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