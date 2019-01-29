﻿ Из-за старой аппаратуры в Латвии рак груди выявляют слишком поздно, Mixnews.lv

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Центр радиационной безопасности Службы охраны окружающей среды проверил 48 маммографических устройств в 30 различных медицинских учреждениях - в четырех из них констатированы несоответствия техническим требованиям, сообщает газета Latvijas Avīze. Об этом пишет KasJauns.

Инспекция здравоохранения вместе с Национальной службой здравоохранения и специалистами по радиологии в сентябре прошлого года начали проверку маммографов в некоторых медучреждениях, пообещав закончить ее в течение месяца. Однако, как отмечает издание, проверку завершил лишь Центр радиационной безопасности, а инспекция все еще продолжает проверки.

Несоответствующие техническим требованиям маммографы констатированы в больнице Айзкраукле, Даугавпилсской региональной больнице, Елгавской городской больнице и в объединении больниц Балви и Гулбене.

Больница Айзкраукле приобрела новое маммографическое оборудование, однако скрининг в медучреждении пока не проводят, поскольку еще не получена лицензия от Центра радиационной безопасности. Кроме того с августа 2018 года запрещено проводить скрининги рака груди.

Latvijas Avīze напоминает о случае, когда радиолог при анализе маммографического скрининга из-за некачественной аппаратуры и собственной халатности не заметил опухоль в груди. В то время как второй радиолог поставил подпись и печать во врачебном заключении, даже не осмотрев снимок.

Как пишет издание, рак был обнаружен только на третьей стадии, когда женщине уже была необходима операция. В результате она потеряла грудь и сейчас продолжает бороться с осложнениями, полученными после операции.

Пациентка считает, что заключение Инспекции здравоохранения о качестве предоставленной ей услуги является ошибочным. По ее словам, принятое Национальной службой здравоохранения решение о выплаченном возмещении является неадекватным.

Ранее сообщалось, что жительнице Айзкраукле в местной больнице сделали некачественную маммографию и не заметили рак груди. Заболевание нашли уже на сильно запущенной стадии.

Фото: Public health matters