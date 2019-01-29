﻿ Форсаж по-латвийски? Водитель Audi мчался со скоростью 200 км/ч, Mixnews.lv

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В понедельник, 28 января, в 13.42 в Каугурской волости Беверинского края, на четвертом километре шоссе Валмиера-Цесис-Драбеши был задержан водитель автомобиля Audi A6 - он ехал со скоростью 196 км/ч.

Как отмечает Skaties.lv, разрешенная скорость на данном участке дороги составляет 90 км/ч.

В ходе проверки концентрации алкоголя на выдохе у водителя было констатировано опьянение в 0,86 промилле. Мужчина пытался избежать административного штрафа - он предоставил полицейским персональный документ другого человека.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что с 2016 года нарушитель не имеет водительских прав.

Также сообщается, что нарушение скоростного лимита было зафиксировано недалеко от фоторадара.

Фото: скриншот из видео