﻿ Отрасль прогнозирует повышение цен на алкоголь (+ОПРОС), Mixnews.lv

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В этом году цены на алкоголь в Латвии, возможно, будут увеличиваться быстрее, чем растет акцизный налог, допускает исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

По прогнозам ассоциации, в ближайшие полгода цены на алкоголь значительно вырастут, что в основном связано с повышением налога с 1 марта.

Как пояснил Витолс, 70% цены спиртных напитков составляют акцизный налог и НДС. Из-за повышения акциза цены и так значительно вырастут, например, литровая бутылка сорокаградусного напитка из-за налога подорожает по крайней мере на 1 евро. Но цены будут расти еще быстрее из-за того, что оптовые торговцы поднимут начальную цену своего продукта. Цена на полке магазина, которую видят покупатели, может вырасти значительно больше чем на 1 евро.

Чтобы сохранить цены на алкоголь на приемлемом для потребителей уровне, Латвийской ассоциации алкогольной отрасли рекомендует отменить предусмотренное повышение акциза на алкоголь в 2019 и 2020 гг. Если не заморозить повышение ставок, рост цен может привести к увеличению оборота нелегального алкоголя, сказал Витолс.

Представитель Rimi Latvia Даце Прейса пояснила, что цена продукта состоит из нескольких компонентов и повышается пропорционально конкретной меняющейся величине, в данном случае увеличению акциза.

"Сейчас сложно прогнозировать, будет ли это обстоятельство единственным определяющим цену в марте, когда вступят в силу изменения в акцизном налоге. Цены меняются и в том случае, если изменились другие позиции, например, расходы на транспорт, сырье, рабочую силу", - указала Прейса.

Те же факторы упомянула и руководитель по связям Мaxima Latvija Лиене Дупате. "С изменением ставки акцизного налога пропорционально меняется и цена продукта, но мы стараемся эффективизировать процессы, чтобы обеспечить по возможности более приемлемые цены на все группы продуктов", - сказала она.

Дупате не ответила на вопрос, будет ли способствовать рост акциза на алкоголь уменьшению его потребления, указав, что спрос на алкоголь зависит от ряда факторов, в том числе особых предложений, изменений в ассортименте, цен на энергоресурсы и др.

Фото: Flickr/Christopher Frankland