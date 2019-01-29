﻿ Количество рижан снизилось до 641 тысячи, Mixnews.lv

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Количество рижан снизилось до 641 тысячи (12)

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Общество | 29 января 2019 года, 16:58

Площадь столицы Латвии составляет 304 км2, а количество жителей - 641 тысячу человек, соответственно, среднее количество людей на один квадратный километр составляет 2104, пишет Nra.lv.

В течение последних 17 лет количество жителей Латвии уменьшилось на 16%, уменьшилось число людей и во всех окрестностях Риги.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года был установлен абсолютный месячный антирекорд в истории Латвии - на свет появились 1292 новорожденных.

Комментарии 12
Патриот2 часа назад
Страна призрак! Детройт рядом не стоял! Латыши полностью уничтожили свою родину! Скоро по дорогам и городам будут скакать только косули, кабаны, зайцы свиньи и пару богом забытых латышей.
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Макс2 часа назад
Вообще-то статья про уменьшающееся количество рижан, а он все про годы оккупации талдычит !
При чем тут лучше народ живет, если он выбирает бешеными темпами.
Если уж в Риге только 641 тысяча, то интересно где по Латвии набрать до официальных цифр 2-х миллионов, которыми так любят официальные власти размахивать.

Положа руку на сердце, можно прикинуть, что в стране живет хорошо если 1.2-1.5 миллиона !
Реально хорошо стали жить Patriot - реальный Вы дебил !
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Патриот 2 часа назад
Опоздал ждать, вы латыши передохли первыми! Латвийский дружелюбный прекрасный народ остался и будет жить мирно и счастливо! В отличии от вас фашистских и нацистских скотов!
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