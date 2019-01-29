﻿ Количество рижан снизилось до 641 тысячи, Mixnews.lv

Количество рижан снизилось до 641 тысячи (12)
Общество | 29 января 2019 года, 16:58
Площадь столицы Латвии составляет 304 км2, а количество жителей - 641 тысячу человек, соответственно, среднее количество людей на один квадратный километр составляет 2104, пишет Nra.lv.
В течение последних 17 лет количество жителей Латвии уменьшилось на 16%, уменьшилось число людей и во всех окрестностях Риги.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года был установлен абсолютный месячный антирекорд в истории Латвии - на свет появились 1292 новорожденных.
При чем тут лучше народ живет, если он выбирает бешеными темпами.
Если уж в Риге только 641 тысяча, то интересно где по Латвии набрать до официальных цифр 2-х миллионов, которыми так любят официальные власти размахивать.
Положа руку на сердце, можно прикинуть, что в стране живет хорошо если 1.2-1.5 миллиона !
Реально хорошо стали жить Patriot - реальный Вы дебил !