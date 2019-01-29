﻿ Количество рижан снизилось до 641 тысячи, Mixnews.lv

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Площадь столицы Латвии составляет 304 км2, а количество жителей - 641 тысячу человек, соответственно, среднее количество людей на один квадратный километр составляет 2104, пишет Nra.lv.

В течение последних 17 лет количество жителей Латвии уменьшилось на 16%, уменьшилось число людей и во всех окрестностях Риги.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года был установлен абсолютный месячный антирекорд в истории Латвии - на свет появились 1292 новорожденных.