﻿ Решено: в Латвии появятся фоторадары средней скорости, Mixnews.lv

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К 1 апреля на 7-километровом участке шоссе Тинужи-Кокнесе установят фоторадары для фиксирования средней скорости движения транспортных средств. Об этом сообщил глава подкомиссии Сейма политики уголовного права Андрей Юдин, пишет Skaties.lv.

В ходе сегодняшнего заседания депутаты обсуждали условия для введения этой системы и возможные изменения в законах. По словам Юдина, депутаты хотят убедиться, что нарушитель не сможет уйти от ответственности, так как не определен какой-то конкретный пункт.

Также планируется ввести специальные дорожные знаки, которые будут сообщать водителям, что фоторадары фиксируют среднюю скорость его транспортного средства.

Ранее уже сообщалось, что с 2020 по 2022 год на дорогах Латвии планируется установить 50 муляжей фоторадаров, а также дополнительные стационарные радары, которые по мере необходимости будут заменять друг друга.

Фото: Flickr/Sergejs Bižāns