﻿ Домбрава: ввоз мигрантов - это попытка заменить латышей другими народами, Mixnews.lv

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Решение проблемы нехватки рабочей силы в Латвии ввозом мигрантов является лишь способом заменить латышей представителями других наций. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил депутат 13-го Сейма от Национального объединения Янис Домбрава.

"Рассказы о том, что во имя развития экономического развития необходимо ввести гастарбайтеров, не являются ни чем иным как попыткой заменить латышей другими народами. Сделать Латвию только формальным названием без содержания", - написал политик.

Депутат считает, что пока на родину не вернулись уехавшие латыши, в ввозе гастарбайтеров нет необходимости.

"Пока латыши будут продолжать уезжать в Западную Европу и пока те, кто покинул Латвию не вернутся, нет основания решать недостаток работников иммиграцией", - указал Домбрава.

Напомним, Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике вернула на повестку дня вопрос о решении проблемы рабочей силы за счет контролируемой иммиграции.

Парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекс (VL-TB/LNNK) подчеркнул, что позиция его партии по вопросу ввоза рабочей силы не является секретом, и национальное объединение не поддержит иммиграцию.

"Пока мы будем в правительстве, мы не допустим массового въезда гастарбайтеров", - заявил он.

Проблему рабочей силы он призывает решать за счет Латгале, людей предпенсионного возраста и реэмиграции.