﻿ Домбрава: ввоз мигрантов - это попытка заменить латышей другими народами, Mixnews.lv

Домбрава: ввоз мигрантов - это попытка заменить латышей другими народами (5)
Решение проблемы нехватки рабочей силы в Латвии ввозом мигрантов является лишь способом заменить латышей представителями других наций. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил депутат 13-го Сейма от Национального объединения Янис Домбрава.
"Рассказы о том, что во имя развития экономического развития необходимо ввести гастарбайтеров, не являются ни чем иным как попыткой заменить латышей другими народами. Сделать Латвию только формальным названием без содержания", - написал политик.
Депутат считает, что пока на родину не вернулись уехавшие латыши, в ввозе гастарбайтеров нет необходимости.
"Пока латыши будут продолжать уезжать в Западную Европу и пока те, кто покинул Латвию не вернутся, нет основания решать недостаток работников иммиграцией", - указал Домбрава.
Напомним, Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике вернула на повестку дня вопрос о решении проблемы рабочей силы за счет контролируемой иммиграции.
Парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекс (VL-TB/LNNK) подчеркнул, что позиция его партии по вопросу ввоза рабочей силы не является секретом, и национальное объединение не поддержит иммиграцию.
"Пока мы будем в правительстве, мы не допустим массового въезда гастарбайтеров", - заявил он.
Проблему рабочей силы он призывает решать за счет Латгале, людей предпенсионного возраста и реэмиграции.
Все (подавляющее большинство) вьезжают и работают легально. Никто их не завозит сюда грузовиками без паспортов. Мигрантов у нас не много. Нсть из украины, из индии, у меня много знакомых из россии. Ну если первые работают то из россии мои знакомые вообще не работают.
Сижу я тихонько, смотрю на звезду...
Пью виски из горлышка махом.
Все, кто меня бесит, идите в п@зду,
а кто не поместится — на х@й