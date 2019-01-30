﻿ Домбрава: ввоз мигрантов - это попытка заменить латышей другими народами, Mixnews.lv

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Домбрава: ввоз мигрантов - это попытка заменить латышей другими народами (5)

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Общество | 30 января 2019 года, 08:58

Решение проблемы нехватки рабочей силы в Латвии ввозом мигрантов является лишь способом заменить латышей представителями других наций. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил депутат 13-го Сейма от Национального объединения Янис Домбрава.

"Рассказы о том, что во имя развития экономического развития необходимо ввести гастарбайтеров, не являются ни чем иным как попыткой заменить латышей другими народами. Сделать Латвию только формальным названием без содержания", - написал политик.

Депутат считает, что пока на родину не вернулись уехавшие латыши, в ввозе гастарбайтеров нет необходимости.

"Пока латыши будут продолжать уезжать в Западную Европу и пока те, кто покинул Латвию не вернутся, нет основания решать недостаток работников иммиграцией", - указал Домбрава.

Напомним, Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике вернула на повестку дня вопрос о решении проблемы рабочей силы за счет контролируемой иммиграции.

Парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекс (VL-TB/LNNK) подчеркнул, что позиция его партии по вопросу ввоза рабочей силы не является секретом, и национальное объединение не поддержит иммиграцию.

"Пока мы будем в правительстве, мы не допустим массового въезда гастарбайтеров", - заявил он.

Проблему рабочей силы он призывает решать за счет Латгале, людей предпенсионного возраста и реэмиграции.

Комментарии 5
ёклмн45 минут назад
"Детский сад --- штаны на лямках"...Эти человечки реально не представляют в какой стране они живут...,не представляют реальной сложившейся экономической ситуации...Льстить себя надеждами ,что уехавшие вернутся?...,просто смешно,в лучшем случае из ста один,может быть и вернётся...,но это может быть:)...Их бы на клубничные поля Ирландии и Англии для начала...,по моему,таким,как эти и им подобные там самое место...Вместо того,чтобы решать как то накопившиеся проблемы в стране,они занимаются откровенным словоблудием...Имхо.
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Miss Ann Thrope48 минут назад
Что значит «ввоз» мигрантов?
Все (подавляющее большинство) вьезжают и работают легально. Никто их не завозит сюда грузовиками без паспортов. Мигрантов у нас не много. Нсть из украины, из индии, у меня много знакомых из россии. Ну если первые работают то из россии мои знакомые вообще не работают.
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андрюХА12 минут назад
Хокку! для наци от японских рабочих.

Сижу я тихонько, смотрю на звезду...
Пью виски из горлышка махом.
Все, кто меня бесит, идите в п@зду,
а кто не поместится — на х@й

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