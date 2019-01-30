﻿ Моя совесть чиста: Ушаков прокомментировал обыски KNAB, Mixnews.lv

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Мэр Риги Нил Ушаков, в кабинете и дома у которого сегодня прошли обыски, не собирается уходить с должности, так как его совесть чиста. Об этом он заявил журналистам, пишет Diena.

Супруга мэра и руководитель его бюро Ивета Страутиня-Ушакова сообщила, что в решении о проведении обыска фигурировало только имя Ушакова.

"Положа руку на сердце, могу сказать - моя совесть чиста", - заявил мэр, уточнив, что никакой статус в рамках этого дела к нему не применен. По существу дела он говорить отказался, поскольку дал подписку о неразглашении информации.

В 14.30 из дома Ушакова вышли шесть человек с двумя пластиковыми пакетами, в которых предположительно находились документы. От комментариев эти люди отказались, самого мэра с ними не было.

Сам Ушаков высоко оценил профессионализм сотрудников KNAB.

Комментируя намерение оппозиции повторно потребовать его отставки, мэр Риги сказал, что к такому сценарию должен быть готов каждый политик, но лично он подавать в отставку не намерен.

"Я обсужу ситуацию с коллегами, и мы решим, как действовать дальше. Однако сейчас очень важно обеспечить способность самоуправления функционировать", - сказал Ушаков.

На вопрос, не может ли с тем же успехом выполнять его обязанности вице-мэр Олег Буров ("Честь служить Риге") Ушаков прямого ответа не дал, отметив лишь, что высоко ценит работу всех коллег.

Как сообщалось, сотрудники KNAB сегодня провели обыски в кабинете и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие").

В KNAB подтвердили, что в рамках уголовного процесса в среду работники бюро провели "неотложные процессуальные действия", но других комментариев не предоставили.

Ušakovs paziņo, ka viņa sirdsapziņa ir tīra; no amata neatkāpsies: https://t.co/FsPfzrM7dM — Diena (@DienaLv) 30 января 2019 г.

Фото: diena.lv/Baiba Krastiņa