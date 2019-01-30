﻿ Люди возвращают деньги за страхование здоровья, их уговаривают этого не делать, Mixnews.lv

Общество |

В настоящее время получено примерно 100 заявлений с требованием вернуть внесенные взносы добровольного страхования здоровья, сообщила представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

Она сказала, что в отдельных случаях деньги уже возвращены.

Перед тем, как вернуть деньги, НСЗ дает пояснение о том, что, в соответствии с действующими сейчас нормативными актами, нужно быть застрахованным для того, чтобы с 1 июля 2019 года получать полную корзину услуг здравоохранения. Следовательно, если человеку вернули внесенный взнос, но с 1 июля его не будет в списках застрахованных лиц, взнос придется платить повторно.

Как сообщалось, в ближайшие месяцы министр здравоохранения Илзе Винькеле выступит с новым предложением по обеспечению услуг здравоохранения для населения.

По словам Винькеле, страховые взносы пополняют бюджет, но эта сумма ничтожна. Если для получения этой суммы нужно сортировать людей на "привилегированных и не привелигированных", то это несправедливо.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download