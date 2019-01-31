﻿ У здания Сейма пройдет народное собрание в защиту Юрашса, Mixnews.lv

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Новая консервативная партия в 8 часов утра проведет у здания Сейма народное собрание "За правовую Латвию!". Таким образом политическая сила выступает против выдачи своего однопартийца Юриса Юрашса для уголовного преследования по делу о разглашении государственной тайны.

В это же время вопрос о выдаче Юрашса рассмотрит Сейм. Поддержать просьбу Генпрокуратуры обещают оппозиционные "Согласие" и Союз "зеленых" крестьян и входящие в правящую коалицию национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство".

Как ранее сообщал Mixnews, в связи с просьбой прокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса, министр юстиции, лидер НКП Янис Борданс разослал письма посольствам других стран, чтобы привлечь внимание на то, что в Латвии правовые инструменты могут быть использованы нечестно с целью повлиять на политическую ситуацию в стране.