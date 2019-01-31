﻿ У здания Сейма пройдет народное собрание в защиту Юрашса, Mixnews.lv

У здания Сейма пройдет народное собрание в защиту Юрашса (3)

фото

Общество | 31 января 2019 года, 07:06

Новая консервативная партия в 8 часов утра проведет у здания Сейма народное собрание "За правовую Латвию!". Таким образом политическая сила выступает против выдачи своего однопартийца Юриса Юрашса для уголовного преследования по делу о разглашении государственной тайны.

В это же время вопрос о выдаче Юрашса рассмотрит Сейм. Поддержать просьбу Генпрокуратуры обещают оппозиционные "Согласие" и Союз "зеленых" крестьян и входящие в правящую коалицию национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство".

Как ранее сообщал Mixnews, в связи с просьбой прокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса, министр юстиции, лидер НКП Янис Борданс разослал письма посольствам других стран, чтобы привлечь внимание на то, что в Латвии правовые инструменты могут быть использованы нечестно с целью повлиять на политическую ситуацию в стране.

Комментарии 3
Гражданин латвии2 часа назад
Правовая латвия закончилась тридцать лет назад,когда был начат геноцид русских граждан и русскоязычных неграждан.
Ответить
Правовой Латвии и небыло никогда.2 часа назад
Сама "независимость" первой республики была провозглашена незаконно.
Ответить
вова1 час назад
Юрашс за Маминю мучается,за латышский народ или за олигархов , которые что-то не полелили? Может кто-нибудь пояснить.
Может мы ,как евреи , в нем мессию не узнаем?
Ответить