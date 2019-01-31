﻿ Морозы до -22: фенолог рассказал о погоде в феврале, Mixnews.lv

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В феврале этого года погода будет переменчивой, как и в январе. В конце второго месяца зимы возможны морозы до -22°C. Об этом в своем блоге написал латгальский фенолог Вилис Букшс.

Он указал, что то, какой будет погода 1 февраля, таким преимущественно будет и весь месяц. Кроме того, в феврале станет известно, какую погоду ожидать весной.

"Если второй месяц года будет холодным и сухим, то август выдастся сухим и жарким. Если в феврале преобладает теплая погода, то весной будет холодно, если часто идут дожди - весной и летом тоже ожидаются осадки. Если начало февраля будет солнечным и приятным, весна будет ранней и теплой. Чем холоднее первая неделя февраля, тем более теплая погода ожидается в марте", - написал фенолог.

Как подчеркнул Букшс, погода 20 августа и 27 декабря указывает на то, что в феврале выпадет привычное количество осадков, а температура воздуха будет выше, чем обычно.

"12 января по селезенке зарезанной свиньи можно было наблюдать, какой будет дальнейшая зима. Преимущественно гладкая селезенка с небольшим сгустком на конце говорит о том, что зима в целом пройдет без суровых морозов. Под суровыми морозами здесь стоит понимать температуру воздуха, которая составляет -27 градусов и меньше. В период с 24 февраля и в первой половине марта ожидаются безветренные ночи, также возможны морозы до -20, -22 градусов", - отметил фенолог.

По словам Букшса, в феврале, как и в январе, погода будет переменчивой. Если в начале месяца мороз отступит и сменится оттепелью, то позже ночами ожидаются морозы от несильного до умеренного, а днем температура воздуха будет составлять около нуля градусов. На дорогах возможен гололед.

Фенолог предупредил, что в середине февраля ожидается много осадков, в основном, в виде снега. В те дни, когда температура воздуха будет близка к нулевой отметке, ожидается ветреная погода и гололед. Температура воздуха составит от -8 градусов в ночное время суток, до небольшого плюса днем.

Во второй половине месяца, в полнолуние (около 20 февраля) возможно кратковременное понижение температуры до -18..-22 градусов. По словам Букшса, осадки будут небольшими, кратковременными, станет меньше дней с порывистыми ветрами. Позже, когда сменятся фазы луны, в конце февраля и в начале марта мороз отпустит и возможна оттепель. Температура воздуха составит чуть ниже или чуть выше нуля. Можно будет ощутить запах ранней весны, написал фенолог.

Температура воздуха в феврале будет близка к ежегодным средним показателям для этого месяца, однако будет теплее, чем обычно, указал Букшс. Распределение осадков будет неравномерным и в целом приблизится к средним показателям.

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