﻿ "Народ может!" У Сейма прошел митинг в защиту Юрашса, Mixnews.lv

"Народ может!" У Сейма прошел митинг в защиту Юрашса (14)
В четверг, 31 января, Новая консервативная партия (НКП) провела у Сейма народное собрание против требования прокуратуры выдать для уголовного преследования депутата НКП Юриса Юрашса.
.@konservativie šorīt pie Saeimas rīko tautas sapulci, iestājoties pret Ģenerālprokuratūras lūgumu izdot deputātu Juri Jurašu. Pasākumā tiek pieprasīta ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atkāpšanās. pic.twitter.com/aqUGblKqsP— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 31 января 2019 г.
На народное собрание к зданию Сейма пришли около 100 человек. Многие явились на митинг с плакатами, на которых были видны такие лозунги как "Калнмейерс = марионетка коррупции", "Народ может", "Коррупция - бедность народа" и т.д..
К присутствующим также обратился министр юстиции Янис Борданс. По его словам, НКП будет заботиться о том, чтобы привести правовую систему в порядок.
"Не дай Бог, кто-то нам помешает это сделать, тогда сюда придут еще больше людей", - отметил министр.
По мнению лидеров НКП Юты Стрике и Яниса Борданса, процесс против Юрашса - сведение политических счетов, и не случайно он был возобновлен именно в момент формирования нового правительства.
Как сообщалось ранее, с предложением о выдаче Юрашса обратился в Сейм прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс.
Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован со взяточничества на торговлю влиянием.
Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.
Фото: LTV/ Lsm.lv
И вообще, интересно девки пляшут, как жареным запахнет, так обязательно кто-то другой виноват, то москва, то русские, а теперь уже и ген.прокурор. А, типа, юрашс и стрике такие святые?
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ага 30 лет уже как "может"
Смещно. Щас выйду на мороз буду отстаивать права какого то уебища которого я даже не знаю. Проплаченые плкаты и папу бомжей