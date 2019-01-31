﻿ "Народ может!" У Сейма проходит митинг в защиту Юрашса, Mixnews.lv

"Народ может!" У Сейма проходит митинг в защиту Юрашса (8)

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Общество | 31 января 2019 года, 09:17

В четверг, 31 января, Новая консервативная партия (НКП) проводит у Сейма народное собрание против требования прокуратуры выдать для уголовного преследования депутата НКП Юриса Юрашса.

На народное собрание к зданию Сейма пришли около 100 человек. Многие явились на митинг с плакатами, на которых были видны такие лозунги как "Калнмейерс = марионетка коррупции", "Народ может", "Коррупция - бедность народа" и т.д..

К присутствующим также обратился министр юстиции Янис Борданс. По его словам, НКП будет заботиться о том, чтобы привести правовую систему в порядок.

"Не дай Бог, кто-то нам помешает это сделать, тогда сюда придут еще больше людей", - отметил министр.

По мнению лидеров НКП Юты Стрике и Яниса Борданса, процесс против Юрашса - сведение политических счетов, и не случайно он был возобновлен именно в момент формирования нового правительства.

Как сообщалось ранее, с предложением о выдаче Юрашса обратился в Сейм прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован со взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.

Фото: LTV/ Lsm.lv

Комментарии 8
12357 минут назад
Во! Новая работа КНАБу! Кто оплатил сие явление? Явно люди с самого с ранья не по своей воле тудой пришли.
И вообще, интересно девки пляшут, как жареным запахнет, так обязательно кто-то другой виноват, то москва, то русские, а теперь уже и ген.прокурор. А, типа, юрашс и стрике такие святые?
2
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ха-ха-ха54 минуты назад
"Народ может!"
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ага 30 лет уже как "может"
1
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Miss Ann Thrope37 минут назад
В защито кого? Последнего общипанного песца?
Смещно. Щас выйду на мороз буду отстаивать права какого то уебища которого я даже не знаю. Проплаченые плкаты и папу бомжей
1
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