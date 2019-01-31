﻿ "Народ может!" У Сейма проходит митинг в защиту Юрашса, Mixnews.lv

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В четверг, 31 января, Новая консервативная партия (НКП) проводит у Сейма народное собрание против требования прокуратуры выдать для уголовного преследования депутата НКП Юриса Юрашса.

.@konservativie šorīt pie Saeimas rīko tautas sapulci, iestājoties pret Ģenerālprokuratūras lūgumu izdot deputātu Juri Jurašu. Pasākumā tiek pieprasīta ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atkāpšanās. pic.twitter.com/aqUGblKqsP — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 31 января 2019 г.

На народное собрание к зданию Сейма пришли около 100 человек. Многие явились на митинг с плакатами, на которых были видны такие лозунги как "Калнмейерс = марионетка коррупции", "Народ может", "Коррупция - бедность народа" и т.д..

К присутствующим также обратился министр юстиции Янис Борданс. По его словам, НКП будет заботиться о том, чтобы привести правовую систему в порядок.

"Не дай Бог, кто-то нам помешает это сделать, тогда сюда придут еще больше людей", - отметил министр.

По мнению лидеров НКП Юты Стрике и Яниса Борданса, процесс против Юрашса - сведение политических счетов, и не случайно он был возобновлен именно в момент формирования нового правительства.

Как сообщалось ранее, с предложением о выдаче Юрашса обратился в Сейм прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован со взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.

Фото: LTV/ Lsm.lv