﻿ У латвийцев может появиться еще один выходной день, Mixnews.lv

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День Европы, 9 мая, может стать общеевропейским праздничным выходным днем, пишет Euractiv.

Ряд политических групп Европейского парламента (ЕП) 29 января поддержали инициативу общественных организаций и частных граждан объявить День Европы праздником, выходным днем, который будут отмечать во всех государствах ЕС. Иными словами, в праздничных календарях, в том числе и в Латвии, появится новая официальная праздничная дата.

Депутаты Европарламента считают, что эта инициатива поможет напомнить европейцам о ценности единения и "европейской идее". Испанский депутат ЕП Майте Пагазауртундуа уверена, что большинство ее коллег поддержат эту идею. Пагазауртундуа является докладчиком на пленарной сессии Европарламента по вопросу о поддержании инициативы граждан ЕС объявить 9 мая общеевропейским праздничным выходным днем.

По ее мнению, всем странам ЕС следует последовать примеру Люксембурга, который не первый год празднует эту дату и подчеркнуть таким образом то огромное значение, которое имеет для всей Европы создание союза.

Комитет по конституционным вопросам ЕП уже проголосовал за то, чтобы вынести это предложение на заседание Европарламента.

Принято считать, что история Европейского союза началась с речи министра иностранных дел Франции Робера Шумана о создании Союза угля и стали, произнесенной 9 мая 1950 года.

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