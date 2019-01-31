﻿ Голосуй! Рига поборется за титул лучшего туристического направления Европы, Mixnews.lv

Общество |

Рига номинирована на звание лучшего туристического направления Европы (European Best Destination 2019).

В голосовании, которое продлится до 5 февраля, может принять участие любой желающий. Проголосовать можно на сайте europeanbestdestination.com. Пользователи могут участвовать в опросе с одного устройства только один раз в неделю.

В Этом году 20 европейских городов претендуют на звание лучших туристических направлений Европы: Рига, Афины, Брюссель, Лондон, Вена, Цавтат, Малага, остров Монте-Изола, Берлин, Флоренция, Будапешт, Брага, Братислава, Париж, Сен-Максим, Мец, Женева, Познань, Котор и Динан.

В 2018 году звание лучшего туристического направления Европы завоевал польский город Вроцлав. За «польскую Венецию» проголосовало более 41 000 пользователей сайта из 320 тысяч, принявших участие в голосовании.

Столица Латвии в прошлом году заняла пятое место.

Фото: Pexels.com