﻿ 60% компаний в Латвии грозит штраф за "защиту личных данных", Mixnews.lv

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В Латвии в данный момент начато более 30 дел об административном нарушении за несоблюдение регламента ЕС о защите персональных данных. Об этом сообщили в Государственной инспекции по защите данных (VDI).

С мая 2018 года, то есть с момента, когда регламент вступил в силу, VDI получила множество обоснованных жалоб на предприятия, деятельность которых не соответствует его принципам.

Глава VDI Дайга Авдеянова рассказала, что в этом году заканчивается переходный период, в течение которого VDI выполняет роль консультанта, а предприятия должны сделать все необходимое для выполнения директивы.

Как показал опрос, проведенный центром социологических исследований SKDS, полное юридическое соблюдение требований директивы ЕС обеспечили пока всего 39,3% опрошенных предприятий, а 60,7% латвийских предприятий подвержены риску получения штрафа за несоблюдение директивы.