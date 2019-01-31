﻿ Осторожно! Дороги будут скользкими, Mixnews.lv

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В пятницу территорию Латвии пересечет теплый атмосферный фронт, поэтому ожидаются осадки и повышение температуры воздуха, прогнозируют синоптики.

Ночью еще будет небольшой мороз, днем температура воздуха повысится до -1..+2 градусов. Будет облачно, возможен снегопад, небольшой дождь, гололедица и дымка.

Восточный, юго-восточный ветер будет слабым до умеренного. Дороги обледенеют.

В Риге в пятницу ожидается снегопад, переходящий в небольшой дождь, слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +1 градуса.