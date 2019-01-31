﻿ Škodа: о коррупционном скандале узнали из СМИ, все обязательства выполним, Mixnews.lv

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Чешская компания Škodа Transportation, вокруг поставок которой разгорается скандал в Латвии, намерена в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства по производимым ею трамваям и троллейбусам для Риги, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании Лубомира Черна.

В среду вечером в доме и кабинете мэра Риги Нила Ушакова были проведены обыски, которые связаны с делом о коррупции при закупке трамваев.

Ранее, в декабре минувшего года, по сообщениям латвийских СМИ, правоохранительные органы Латвии и Польши задержали ряд лиц, подозреваемых в получении крупных взяток при проведении тендеров на поставку новых низкопольных автобусов и троллейбусов в 2013 году и новых трамваев в 2016 году. В общей сложности речь идет о взятках в размере около одного миллиона евро. Среди задержанных был назван и коммерческий директор компании Škoda Transportation Владислав Козак.

«В настоящее время нашей главной целью является стремление успешно завершить все поставки, чтобы были удовлетворены не только наши заказчики, но, прежде всего, все пользователи общественного транспорта в Риге. Большая часть оставшихся заказанных трамваев и троллейбусов уже изготовлена, и наша компания, согласно договоренности с заказчиком, готова начать поставлять эти транспортные средства в Латвию», — сообщила Черна.

По ее словам, в Риге недавно состоялась встреча представителей чешской компании с латышскими партнерами, во время которой была достигнута договоренность о продолжении переговорного процесса.

«В ходе этой встречи мы также сообщили о том, что готовы создать в Риге сервисный центр, который будет включать в себя консигнационный склад запасных частей для максимального удобства при использовании действующих в Риге более чем 300 транспортных средств нашего производства», — заметила Черна.

В отношении происходящего в Латвии расследования, связанного с подозрениями в получении рядом лиц крупных взяток при проведении тендеров на поставку новых автобусов и троллейбусов в 2013 году и трамваев в 2016 году, Черна заявила, что компания Škoda Transportation не имеет об этом никакой информации от правоохранительных органов Латвии и ознакомлена с ситуацией лишь через сообщения в СМИ.