﻿ На компенсации кабмину Кучинскиса выделят почти 400 000 евро, Mixnews.lv

Общество |

Министрам предыдущего правительства и их помощникам будут выплачены компенсации в размере 373 505 евро, свидетельствует проект распоряжения, который Кабинет министров рассмотрит на заседании 5 февраля.

Из средств на непредвиденные расходы планируется выделить 373 505 евро, чтобы обеспечить выплату выходных пособий и компенсаций за неиспользованные отпуска членам Кабинета министров под руководством премьера Мариса Кучинскиса, должностным лицам бюро премьер-министра и консультантам, а также парламентским секретарям министерств, закончившим выполнять должностные обязанности.

Из этой суммы 98 482 евро планируется направить Госканцелярии, из них 53 934 евро предусмотрены для выплаты компенсаций консультантам Кучинскиса.

22 397 евро планируется выплатить в виде компенсаций бывшим работникам Министерства обороны, 27 103 евро - Министерства экономики, 39 388 евро - Министерства финансов, 22 563 евро - МВД, 14 173 евро - Министерства образования и науки, 10 219 евро - Министерства земледелия, 30 815 евро - Министерства сообщения, 27 402 евро - Министерства благосостояния, 35 817 евро - Министерства юстиции, 21 323 евро - Министерства охраны среды и регионального развития и 23 823 евро - Министерства здравоохранения.

В предыдущем Кабинете министров под руководством премьера Кучинскиса работали 13 министров, у каждого из них были свое бюро и несколько советников.

23 января Сейм утвердил новый Кабинет министров во главе с Кришьянисом Кариньшем.

Фото: Flikr