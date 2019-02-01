﻿ Рижане довольны улицами "без соли", Mixnews.lv

Общество |

Некоторые жители положительно оценивают новый эксперимент Рижской думы - перестать шесть магистральных улиц Риги обрабатывать антигололедными материалами. Об этом свидетельствуют записи в соцсетях и опрос телеканала TV3.

Как отмечает телеканал, все встреченные на одной из таких улиц люди были очень довольны, так как нет ни соли, ни грязи, дорожное покрытие очищено. Очень радуются нововведению молодые мамы, которым после прогулок с колясками не надо мыть колеса.

Одна из рижанок называет такие улицы "счастливыми".

А некая Лорита радуется тому, что наконец-то местные власти стали прислушиваться к мнению рижан.

Ранее местные жители жаловались на то, что соль разъедает обувь, кроме того, от нее страдают домашние питомцы, а автоводители указывали на то, что оседающая на корпусе машин соль приводит к эрозии металла.

Эксперимент будет проводиться на ул. Гростонас от высоток Сканстес до ул. Малпилс, на ул. Красотаю, ул. Айзсаулес, ул. Кулдигас от ул. Вилипа до ул. Слокас, на ул. Букайшу и ул. Ропажу от ул. Бривибас до ул. Джутас.

Чтобы привлечь внимание пешеходов и автоводителей, на улицах установлены информационные плакаты, извещающие о том, что их проезжая часть не обрабатывается антигололедными реагентами.

Напомним, с 31 января в порядке эксперимента проезжая часть шести магистральных улиц Риги не будет обрабатываться антигололедными материалами, а лишь очищаться от снега, сообщили агентству ЛETA в департаменте сообщения Рижской думы.

Эксперимент будет проводиться на ул. Гростонас от высоток Сканстес до ул. Малпилс, на ул. Красотаю, ул. Айзсаулес, ул. Кулдигас от ул. Вилипа до ул. Слокас, на ул. Букайшу и ул. Ропажу от ул. Бривибас до ул. Джутас.

Чтобы привлечь внимание пешеходов и автоводителей, на улицах установлены информационные плакаты, извещающие о том, что их проезжая часть не обрабатывается антигололедными реагентами.

Цель эксперимента - установить, необходимы ли изменения в условиях содержания столичных улиц зимой.

Фото: Янис Зверс, TV3 ZIŅAS