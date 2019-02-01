﻿ На поездки на такси от аэропорта могут ввести фиксированные цены, Mixnews.lv

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Решением проблемы таксомоторных услуг в международном аэропорту Rīga и на других стратегически важных объектах может стать введение фиксированных цен на таксомоторные перевозки из этих пунктов, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс.

Он отметил, что проблемы в таксомоторной отрасли копились больше года, и за это время Административный суд постановил, что услуги таксомоторных перевозок возле Центрального железнодорожного вокзала, Рижского автовокзала и Рижского аэропорта может оказывать любой предприниматель на условиях свободного рынка, а также были внесены поправки в закон об автоперевозках, отменяющие потолки тарифов, и изменен порядок лицензирования.

Сейчас потребителю, тем более иностранцу трудно понять, сколько стоят услуги такси, что ограничивает его права, отметил Линкайтс.

Такая система легализует обман клиентов, считает министр.

Если раньше лицензии выдавало местное самоуправление, то теперь этот процесс разделен - лицензии водителей такси выдает Автотранспортная дирекция, а услуги как таковые лицензируют регионы планирования и большие города. Это сделало контроль за происходящим еще более размытым, сказал министр.

По его словам, и возле аэропорта, и возле морского порта идет борьба за платежеспособных клиентов в духе девяностых годов, и Министерство сообщения весь прошлый год ничего не предпринимало в этой сфере.

На вопрос о том, есть ли какой-то план решения этой ситуации, Линкайтс ответил, что проблема наблюдается не только в Рижском аэропорту, но и в Лиепайском, а также распространилась по всей стране, и решать ее надо комплексно.

"Одним из ее решений могло бы стать предъявление более строгих требований к качеству оказываемых отраслью услуг. Второе решение - введение фиксированных цен на определенных маршрутах", - сказал министр.

Фото: flickr.com/Alan Hilditch