﻿ "О том, как манипулируют историей". В Риге поставят пьесу о "мешках ЧК", Mixnews.lv

Общество |

Новый Рижский театр в апреле представит зрителям премьеру спектакля, посвященного так называемым "мешкам ЧК". Об этом говорится на странице театра Facebook.

Автор пьесы "Комиссия по исследованию истории" - режиссер Алвис Херманис.

"В опубликованных списках я нашёл десятки людей, которых знал лично. Я знал подробности личной жизни многих, чтобы теперь представить, на каком основании они попали в эти списки или подверглись шантажу. Бросать их всех в одну кучу - довольно сатанинский план. И мы бы не хотели в этом участвовать с нашим спектаклем. Поэтому эта пьеса не будет про Андриса Слапиньша, имя которого есть «в мешках ЧК», который в отличие от всех нас, отдал жизнь за свободу Латвии. Упрощенная историческая легенда о темных и светлых силах была бы недостоверной и недобросовестной. Это представление будет о том, как можно манипулировать людьми и как можно манипулировать историей. И тогда, и сейчас", – написал режиссер.

Фото: flickr.com/Teatron20 Milano, skaties.lv/Ilze Vēber