﻿ Умер диктор программы "Время" Евгений Суслов, Mixnews.lv

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Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года. Об этом сообщила в фейсбуке его коллега Алла Данько.

"Сегодня после тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов", — написала Данько.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года, в течение долгого времени он работал диктором и ведущим на советском телевидении, в 1984 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Суслов вел программу "Время", комментировал военные парады и праздничные демонстрации в СССР, а также снимался в "Голубом огоньке".

"Время" — информационная телевизионная программа, впервые вышла в эфир 1 января 1968 года, выходит в цвете с 1970-го. С 1995 года транслируется по российскому Первому каналу.

Источник: РИА Новости

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