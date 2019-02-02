﻿ В Латвии ожидаются обильные осадки и потепление, Mixnews.lv

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В субботу Латвию с юга пересечет теплый атмосферный фронт, который во второй половине дня принесет с собой обильные осадки, прогнозируют синоптики.

Снег перейдет в дождь, скорость восточного, юго-восточного ветра в порывах составит до 10-15 метров в секунду, поэтому ожидается также небольшая метель.

Температура воздуха вечером повысится до 0..+3 градусов.

В Риге будет пасмурно, во второй половине дня ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Потеплеет до +2 градусов.