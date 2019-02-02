﻿ В Латвии ожидаются обильные осадки и потепление, Mixnews.lv

В Латвии ожидаются обильные осадки и потепление (2)
Общество | 2 февраля 2019 года, 11:12
В субботу Латвию с юга пересечет теплый атмосферный фронт, который во второй половине дня принесет с собой обильные осадки, прогнозируют синоптики.
Снег перейдет в дождь, скорость восточного, юго-восточного ветра в порывах составит до 10-15 метров в секунду, поэтому ожидается также небольшая метель.
Температура воздуха вечером повысится до 0..+3 градусов.
В Риге будет пасмурно, во второй половине дня ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Потеплеет до +2 градусов.
это говно уже сыпится и требует много вложений.Символизирует отличный график латвийской экономики, подьём и падение, падение
11
Ответить
Loti skaisti izskatàs mùsu Nacionàlà bibliotèka. Ar laiku tà noteikti klùs par vienu no Rìgas simboliem.
3
Ответить