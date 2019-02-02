﻿ Проект реэмиграции: в Латвию вернулись 399 человек, Mixnews.lv

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Начатый в прошлом году Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) проект реэмиграции помог вернуть в Латвию 399 человек, сообщили агентству LЕТА в министерстве.

В рамках проекта была создана региональная сеть координаторов реэмиграции, реэмигрантам оказывалась финансовая помощь для начала хозяйственной деятельности в Латвии, а в десяти самоуправлениях были введены специфические решения.

Региональная сеть включает в себя пять координаторов реэмиграции в соответствии с пятью регионами Латвии - Курземе, Видземе, Земгале, Латгале и Рига. Координаторы, начав работать в марте 2018 года, подготовили 1813 предложений для 831 семьи о возможностях возвращения в Латвию.

Как сообщили в министерстве, на родину вернулись 163 семьи из Великобритании, Ирландии, Германии, Норвегии, Швеции, Дании и других стран. Еще 463 человека после консультаций с координаторами заявили, что планируют вернуться в Латвию.

79% реэмигрантов вернулись в города или региональные центры, остальные - в более отдаленные районы.

Чаще всего в Латвию возвращались семьи с детьми, и решающим моментом стал выбор государства, в котором ребенок будет получать образование. Также среди факторов, способствующих возвращению, реэмигранты называли тоску по семье и друзьям.

Работа региональных координаторов реэмиграции продолжится и в 2019 году.