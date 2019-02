﻿ "Мне не нужны его деньги!": британка заявила о ребенке от Макгрегора, Mixnews.lv

Общество |

26-летняя жительница Великобритании Тэрри Мюррей заявила, что у нее есть дочь от знаменитого бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, сообщает Daily Mirror.

В разговоре с изданием девушка рассказала о том, что познакомилась с ирландцем в 2017 году, когда спортсмен приехал в Ливерпуль, чтобы поприсутствовать на скачках.

По словам Мюррей, она встретила Макгрегора в одном из ночных клубов. Вскоре окружение бойца пригласило ее в отель Hilton, чтобы продолжить веселье. В гостиничном номере Макгрегора девушка попросила ирландца о совместной фотографии.

"Я помню, что спрашивала, есть ли у него девушка. А он говорил, что они то сходятся, то расходятся уже много лет. Мы переспали. Честно говоря, за всю ночь мы так и не уснули. Вы же понимаете, о чем я", - пояснила Мюррей.

"Мне не нужны его деньги. Я просто хочу доказать, что он является отцом моей дочери и я не лгу", - резюмировала она.

В начале января Макгрегор сообщил, что у них с женой родился второй ребенок. Он опубликовал фотографию, на которой он и его старший сын Джейк забирают из больницы малыша.

Conor McGregor fathered my baby, claims single mum - but star says she slept with his pal https://t.co/k6nd0ZGCMq pic.twitter.com/u0IojEAIwv