﻿ Ассоциация: в супермаркетах трудно найти латвийскую свинину, Mixnews.lv

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Местная свинина в латвийских торговых сетях не стала доступнее по сравнению с периодом два или четыре года назад, заявила руководитель Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце.

"Когда идут кампании по популяризации местных продуктов, ситуация улучшается, а затем все возвращается в старое русло. Вряд ли вы найдете в витринах супермаркетов мясо латвийского происхождения", - сказала она.

По словам Лейниеце, супермаркетам проще не указывать происхождение мяса, чтобы покупатели не узнали, что оно не латвийское.

Популяризация местного мяса является приоритетом ассоциации свиноводов. Лейниеце сказала, что латвийцам нужно брать пример с других стран ЕС, отдавая предпочтение местным продуктам. Вопрос о большей доступности местной продукции ассоциация намерена обсудить с новым министром земледелия Каспаром Герхардсом.

Фото: flickr.com/ Sasha Tivanov